Париж, 30 мая, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что торговые переговоры с ЕС могут быть продолжены и после введения пошлин на сталь и алюминий для европейских компаний, 30 мая передает агентство Reuters.

David Dennis Китайская юань

«Переговоры возможны, с тарифами или без них… Китай не использовал (пошлины США — прим. ИА REGNUM ) в качестве предлога, чтобы не вести переговоры. Только ЕС настаивает, что мы не можем вести переговоры, если введены тарифы», — заявил Росс на саммите ОЭСР в Париже.

Напомним, 1 июня истекает временная «заморозка» тарифов США на сталь и алюминий, ввденная Дональдом Трампом для стран Евросоюза. Для Китая, Индии, России и большинства других экспортеров американские пошлины действуют с марта.

Читайте также: Отношения между ЕС и США ждет крах?