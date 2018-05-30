Тбилиси, 30 мая, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Число сторонников вступления Грузии в Евросоюз и НАТО убывает, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проведенных за последние годы американской организацией IRI. 30 мая представители организации ознакомили журналистов с результатами последнего опроса, проходившего в апреле текущего года.

commons.wikimedia.org Грузинская армия

Согласно данным IRI, твердую поддержку вступлению Грузии в НАТО в ходе последнего опроса выразили 50% респондентов, тогда как в марте прошлого года этот показатель составлял 56%, в мае 2013 года — 61%, а в ноябре 2012 года — 65%. Самый высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2008 года — 70%.

Отвечая на вопрос, когда Грузия может стать членом НАТО, 2% назвали 2019 год, 4% — 2020 год, 3% — 2021 год, 18% заявили, что это случится после 2021 года, а по мнению 16%, это не произойдет никогда.

Полную поддержку вступлению Грузии в Евросоюз в ходе последнего опроса выразили 60% респондентов, тогда как в марте 2017 года такого мнения придерживались 64%, а в феврале 2014 года — 70%.

Меньше стало и сторонников диалога с Россией. Твердую поддержку в этом вопросе выразили 46% респондентов, тогда как в марте 2017 года их число составляло 53%, в феврале 2014 года — 76%, а в ноябре 2012 года — 83%.Причем, самый высокий процент сторонников диалога с Россией был зафиксирован в ходе опроса в декабре 2010 года — 84%.

Усилия правительства Грузии по налаживанию отношений с Россией полностью одобряют лишь 5% опрошенных, частично одобряют — 31%, частично негативную оценку дали 30%, а крайне негативную — 22%. В марте прошлого года политику правительства в отношении России полностью одобряли 15% опрошенных, а феврале 2015 года — 17%.