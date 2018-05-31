Тбилиси, 31 мая, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Положение Грузии как транзитного коридора неутешительно: объемы перевозимых через эту страну грузов заметно снижаются. Так, если в 2011 году всеми видами транспорта было перевезло 71,1 млн тонн грузов, то по итогам 2017-го — всего 41,5 млн. Ситуацию исследовал автор ИА REGNUM Андро Малкин.

(сс) distel2610 Груз

Надежды Грузии на транзит грузов в Европу из Китая и других стран Азии не оправдались, пока что транзитом из Китая прошел только один грузовой поезд — это случилось в 2015 году. Причина, по мнению грузинских экспертов, в невыгодности такого пути для Китая. Они видят более привлекательными направления, проходящие севернее и южнее Грузии. Ожидание подключения к проекту «Один пояс — один путь» на данный момент не сбылось.

При этом намерение превратить Грузию в альтернативный России транзитный коридор существовало сразу же с обретения независимости, ЕС оказывал Грузии на этом пути поддержку, что тоже не помогло. Как не стало прорывом и завершение строительства новой железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, которая пока что вообще работает в тестовом режиме, а о переводе ее в рабочий режим и начале перевозки реальных грузов (пока прошел один пробный поезд) не сообщается.

О причинах происходящего читайте в статье: Грузия теряет функцию транзитного коридора

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