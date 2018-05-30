Санкт-Петербург, 30 мая, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Виталий Жданов, работавший затем главой комитета по строительству Ленинградской области, задержан в Северной столице сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в мошенничестве. Об этом сегодня, 30 мая, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка в Петербурге

Жданов задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Инкриминируемые чиновнику преступные деяния относятся ко времени его работы в администрации Санкт-Петербурга до 2014 года. Из администрации Ленобласти Жданов был уволен 28 мая текущего года.

По данным следствия, комитетом по строительству Санкт-Петербурга и одной из коммерческих структур были заключены госконтракты по строительству социальных объектов для детей, по условиям которых была предусмотрена выплата авансов в случае предоставления коммерческой структурой банковских гарантий.

В декабре 2012 года для получения авансов в комитет по строительству коммерсанты представили заведомо подложные банковские гарантии одного из банков. По версии следствия, Жданов дал указание подчиненным сотрудникам юридического управления не проверять банковские гарантии на предмет их подлинности. Выполняя указание, сотрудники юридического управления не направили официальные запросы в банк.

«После этого Жданов разрешил выплату авансов коммерческой структуре по указанным государственным контрактам на сумму более 28 млн 171 тыс. рублей. Таким образом, бюджету Санкт-Петербурга был причинен ущерб на данную сумму», — отмечает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Обыски проводились, в частности, в комитете по строительству Ленобласти.

Сейчас решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, отмечают органы СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, что бывший куратор городского строительного комплекса, бывший вице-губернатор Марат Оганесян находится под следствием в СИЗО по делу о хищениях средств при строительстве стадиона на Крестовском острове Петербурга.