Москва, 30 мая, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Вместо заявившего о добровольной отставке губернатора Александра Карлина руководство Алтайским краем временно возложено на первого заместителя губернатора Красноярского края Виктора Томенко. Об этом сообщил сегодня, 30 мая, Владимир Путин, проведя с Томенко рабочую встречу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Томенко. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Напомним, осенью 2017 года Томенко тоже был участником тренинга РАНХиГС для кандидатов в губернаторы, организованного при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики.

Будущие кандидаты прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В частности, участники тренинга должны были лечь под едущий БТР. Кроме того, частью специального тренинга стали прыжки с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи.

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Из биографии нового главы известно, что 47-летний Виктор Томенко окончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление цветной металлургии». Долгое время его карьера была связана с компанией ОАО «ГМК «Норильский никель». В марте 2010 года он решил покинуть предприятие и стал вице-премьером правительства Красноярского края.

С 14 декабря 2011 года назначен исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края, а 9 февраля 2012 года на сессии Законодательного собрания Красноярского края утвержден на посту председателя правительства Красноярского края. За большой личный вклад в развитие металлургического производства и плодотворный труд награжден почетной грамотой Министерства экономики Российской Федерации.

Напомним, слухи об отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина, особенно активно обсуждавшиеся в последнюю неделю в социальных сетях, подтвердились сегодня, 30 мая. С личным письменным заявлением о своей отставке он обратился к Владимиру Путину накануне, будучи в Москве, а по приезду в Барнаул заявил, что это было «добровольное и осознанное решение».