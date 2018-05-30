Москва, 30 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Волатильность на финансовых рынках 29 мая не прошла мимо сырьевого сектора, и основные сорта Brent и WTI просели 30 мая после максимумов прошлой недели. Цена марки Brent снижалась до $74,73 за баррель, котировки WTI доходили до $65,95 за баррель. Причиной стал резко укрепившийся доллар США на американских торгах после выходного дня 28 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелеТрейдБел» Михаил Грачёв.

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«Сегодня, 30 мая, цены умеренно восстанавливаются, и к середине торгового дня Brent возвращается к $76 за баррель, нефть марки WTI готова преодолеть $67 за баррель. Необходимо отметить расширившийся спред между сортами, который достиг $9. Это свидетельствует в пользу спроса на сорт Brent, что косвенно поддерживает российский рубль», — отметил эксперт.

Ближайшими сигналами, которые могут повлиять на цены, являются недельные отчеты API и министерства энергетики США о состоянии коммерческих запасов углеводородов в Штатах. Из-за переноса (по случаю праздника 28 мая) отчет API выходит сегодня в 23:30 по мск, официальная статистика завтра во второй половине дня.

«В дальнейшей перспективе цены на черное золото будут находиться под давлением на фоне заявления министра энергетики России Александра Новака на полях Санкт-Петербургского экономического форума о вероятности пересмотра пакта ОПЕК+. По большому счёту, увеличение добычи Саудовской Аравией и Россией только компенсирует потери рынка от проблем в Венесуэле и Иране. Поэтому цены пока остаются в узком коридоре в ожидании конкретики», — считает Грачев.

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