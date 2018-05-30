Москва, 30 мая, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

Сегодня, 30 мая, президент России Владимир Путин провёл с Орловым рабочую встречу. В ходе неё он и сообщил ему о решении назначить его временным главой региона.

Ранее Амурскую область возглавлял Александр Козлов. Но 18 мая он был назначен на должность министра по развитию Дальнего Востока

Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске. Имеет филологическое образование — окончил Благовещенский государственный педагогический университет. Затем закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2002 года Василий Орлов на различных руководящих должностях. Несколько лет работал в администрации Благовещенска. А в 2013—2015 годах возглавлял министерство экономического развития Амурской области.