Москва, 30 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Европа действительно стоит перед серьезной проблемой дезинтеграции, которая в конце концов может привести к трансформации Евросоюза и прекращению существования еврозоны или в лучшем случае ее сжатию до весьма ограниченного количества стран, включающих Германию, страны Бенилюкса, Францию и некоторых других, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Последствия Brexit’a оказались заразительными. «Старая» Европа увидела, что национальные интересы всё-таки превыше глобалистких, где лишь ограниченное количество участников процесса получают все преференции, причем не только финансовые, но и политические», — отметил Костенко.

Открытое недовольство выражает Венгрия. Подспудно оно теплится и во многих других странах, включая Испанию и, конечно, в полной мере проявилось в последние дни в Италии. Где по итогам выборов перевес получили евроскептики, которые ясно и открыто демонстрируют свое желание пойти по пути британцев. Это вызвало серьезный политический кризис, что в конечном итоге может послужить «шаблоном» для других недовольных.

«Оценивая степень бурления в континентальной Европе, можно сказать, что если противникам дезинтеграции не удастся задавить этот процесс в Италии, то можно будет с высокой долей вероятности говорить о начале распада уже континентальной Европы.

После выхода итальянцев из ЕС и, возможно, из зоны евро этот процесс может получить эффект снежного кома, и тогда можно будет говорить о том, что эксперимент объединения Европы на экономических и идеологических основах провалился, так как он оказался не одинаково выгодным для всех стран», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 29 мая в Париже, известный американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что экономику Евросоюза ждут крупнейшие финансовые потрясения.

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