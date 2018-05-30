Москва, 30 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. На Всероссийскую горячую линию"СТОП ВИЧ/СПИД» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции поступило более 19,3 тысячи звонков. Специалисты отмечают значительный интерес населения страны к проблематике ВИЧ-инфекции. Наибольшее количество вопросов касалось профилактики ВИЧ-инфекции — более 4,2 тысячи вопросов по данной тематике (22% от общего количества консультаций), сообщили в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Более 3,8 тысячи поступивших вопросов касались механизма передачи возбудителя ВИЧ-инфекции, восприимчивости к инфекции, возможных группах риска (19,7% от общего количества консультаций). Как можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию интересовались 3,4 тысячи человек (17%).

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Более 2,4 тысяч вопросов касались клинических проявлений ВИЧ-инфекции (12,8% от общего количества консультаций), более 2 тысяч вопросов о эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионах, стране и мире (10,8%). Также граждан интересовала медицинской помощи и лечения ВИЧ-инфекции (1,6 тысяч вопросов или 8%). Кроме того, поступило 594 обращения жителей России по другим вопросам (3%).

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Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская горячая линия «СТОП ВИЧ/СПИД» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции проходила в России с 14 по 20 мая. Акция проводилась Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Роспотребнадзор. Горячая линия проводится два раза в год.

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