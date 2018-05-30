Москва, 30 мая, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Москве до конца 2018 года по программе реновации планируется снести порядка 20−30 жилых домов. Это будет зависеть от того, как оперативно будут принимать решения жильцы домов, входящих программу реновации. Об этом сегодня, 30 мая, заявил заммэра города Марат Хуснуллин, передает РИАМО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По его словам, те, кто уже переехали в новое жилье по программе реновации, довольны результатом. В частности, есть порядка 15 обращений на покупку дополнительной квартиры. «Такая опция — скидка — есть в фонде, уже заявки поступают», — пояснил Хуснуллин.

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При этом заммэра отметил, что после переселения жителей проект сноса освободившегося дома создается минимум за шесть месяцев. Возможно, уже в 2019 году на месте снесенных домов организуют новые строительные площадки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве дома по программе реновации планируется сносить по «умной» технологии. Технология «умного» сноса предполагает дальнейшее использование строительного мусора. Материалы, из которых построен дом, будут максимально использоваться как вторичное сырье.

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