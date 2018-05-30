Вильнюс, 30 мая, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В литовской Академии наук не состоится семинар-дискуссия «Энергетика Белоруссии сейчас и после строительства АЭС», который был намечен на 31 мая. Как сообщил ИА REGNUM сегодня, 30 мая, источник, из-за отмены мероприятия на него не поедет белорусский участник, профессор Александр Михалевич, который был приглашён литовским Институтом энергетики, который и является организатором семинара.

Renessaince Строительство БелАЭС

Дискуссия «Энергетика Белоруссии сейчас и после строительства АЭС» стала скандальной в Литве за неделю до мероприятия, когда литовские консерваторы в парламенте направили руководству правительства, литовской Академии наук и другим адресатам просьбу отменить семинар. Политики ссылались, что сам факт такого мероприятия на территории Литвы легитимизует строительство БелАЭС, против которой резко выступает официальный Вильнюс.

29 мая в эфире радиостанции Žinių radijas резко против мероприятия высказался и советник президента Литвы Дали ГрибаускайтеНериюс Алексеюнас. Он, однако, заявил, что «мы не Белоруссия, и мы не можем запретить или оштрафовать мероприятие».

Нервозная реакция политиков и властей, в свою очередь, удивила академическое сообщество. Глава Академии наук Юрас Банис утверждал порталу 15min, что это не политическое мероприятие. «Нужно отделять науку от политики. Наши сети всё еще присоединены к белорусским сетям, поэтому на семинаре мы будем дискутировать, как мы будем жить после этого», — сказал Банис.

Литва решила демонтировать мощнейшую линию высокого напряжения 750 кВ, которая соединяет подстанцию Игналинской АЭС с Белоруссией. Так что импортировать электроэнергию через литовско-белорусскую границу с Белорусской АЭС технически будет невозможно. 10 апреля уже были подписаны договоры с исполнителями работ. «Нас заботят только технические вопросы, а Институт энергетики Литвы должен знать, что будет после строительства АЭС. Синхронизация — не такое быстрое явление, поэтому мы будем выяснять, что будет с сетями», — сказал глава Академии наук.

Глава литовской Академии наук пояснил, что на семинар приезжает ученый из Института энергетики Белоруссии. «Я считаю, что лучше пригласить его сюда, чем нам десятерым ехать туда. Это не политическое, а научное мероприятие», — подчеркнул Банис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС. Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.

Власти Литвы также регулярно на всех мероприятиях как в ЕС, так и на других мировых площадках называют станцию «опасной» и просят своих союзников повлиять на Минск.