Москва, 30 мая, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Из-за налоговых изменений цены на проезд по железной дороге в 2019 году заметно возрастут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявил председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров на заседании Совета Федерации.

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«РЖД теряют права на вычет НДС с начала 2019 года. Это приведёт к тому, что наши услуги подорожают, а поскольку мы деньги зарабатываем, это, в конечном итоге, повлияет на тариф грузовой и пассажирский», — заявил Белозеров.

Он пояснил, что с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в статью 170 налогового кодекса, касающиеся возмещения НДС при приобретении товаров за счёт субсидий и бюджетных инвестиций.

«Просили бы рассмотреть этот вопрос очень внимательно», — подчеркнул глава РЖД.