Берлин, 30 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер принес извинения гражданам Германии за ошибки, допущенные Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (BAMF).

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Я хочу извиниться от имени федерального правительства перед населением Германии за ошибки, сделанные BAMF. Мы сделаем всё, чтобы прояснить это дело», — сказал министр в эфире немецкого телевидения 29 мая. Он добавил, что все обстоятельства дела доложит парламенту.

Напомним, скандал вокруг BAMF разразился в апреле, когда выяснилось, что высокопоставленная чиновница из бременского филиала ведомства в течение трех лет выдала 1200 необоснованных разрешений на предоставление убежища. Свою вину она отрицает.