Москва, 30 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Цены на нефть 30 мая остаются под давлением после заявлений Дональда Трампа о намерении ввода тарифов на китайский импорт стоимостью в $50 млрд. Также негативом для рынка остаются ожидания относительно объемов спроса на нефть в Европе на фоне политической нестабильности в Италии, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Третий день подряд нефть марки Brent торгуется вблизи важного уровня поддержки в $75 за баррель, не давая возможность продавцам продолжить начатый 25 мая тренд на понижение. С учетом того, что страны ОПЕК и Россия обсуждают возможное увеличение производства, все меньше и меньше участников готовы делать ставку на дальнейший рост котировок. И хотя министры обещают «постепенное увеличение», интрига сохранится до следующего саммита ОПЕК, который состоится лишь 22 июня», — считает эксперт.

Также стоит отметить, что по итогам минувшей недели шестинедельный тренд на повышение был прерван, а на недельном графике образовалась свечная комбинация «медвежье» поглощение. Помимо этого на дневном графике нефти марки Brent существовала модель «складной метр», которая начала свою реализацию.

«Пробитие ближайшей линии поддержки, расположенной на уровне $77 за баррель активировало основную цель спуска, находящуюся вблизи уровня $70 за баррель. Именно в этом районе проходит годовой тренд на повышение, и от его устойчивости будут зависеть среднесрочные перспективы рынка нефти.

В целом, от сегодняшнего дня не стоит ждать особых изменений, статистика по запасам нефти от агентств API и EIA на этой неделе будет опубликована 31 мая, именно она и поставит точку в закрытии мая, которое видится нейтральным», — полагает Игнатенко.

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