Барнаул, 30 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Слухи об отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина, особенно активно обсуждавшиеся в последнюю неделю в социальных сетях, подтвердились. Информацию об этом только что подтвердил корреспонденту ИА REGNUM начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов по итогам заседания регионального правительства.

Altairegion22.ru Александр Карлин

По его словам, с личным письменным заявлением о своей отставке Александр Карлин обратился к Владимиру Путину накануне, будучи в Москве. Сегодня он заявил, что это было «добровольное и осознанное решение».

Регионом Александр Карлин руководил более 12 лет, с того времени, как в результате автокатастрофы не стало народного губернатора Михаила Евдокимова. Если бы не отставка, полномочия его закончились бы осенью 2019 года.

Александр Карлин хоть и родился на Алтае (в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края), но с 1986 года постоянно проживал в Москве, где замещал должности старшего прокурора управления, помощника Генерального прокурора СССР по особым поручениям. В 1992 году являлся начальником Управления по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ. После работы в должности первого заместителя министра юстиции РФ (с 2000 по 2004 год) возглавлял и организовал деятельность нового подразделения администрации Президента РФ — Управления по вопросам государственной службы.

В этом году Александру Карлину исполнится 66 лет, и совсем недавно он озвучивал далеко идущие губернаторские планы. В том же самом подозревали и депутата Госдумы Александра Прокопьева, чьей семье принадлежит «Эвалар» — компания по производству БАДов.

Существует мнение, что информационный поток негатива, который в последний год активно генерировали СМИ, входящие в медиа-холдинг «Эвалара», был организован с целью скомпрометировать губернаторскую команду. Параллельно с этим использовались и чёрные технологии — недостоверная информация о главе региона и его деятельности небезвозмездно размещалась в социальных сетях и даже федеральных СМИ.

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Кстати, именно они первыми и сообщили сегодня об отставке Александра Карлина со ссылкой на неназванный источник: «Карлин всё», «Карлина свалил «Эвалар», «Война «эваларовских» против администрации края продолжается».

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