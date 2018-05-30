Дамаск, 30 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Сирийские демократические силы (СДС) совместно с их американскими союзниками похищают нефть в северных районах Сирии, заявил председатель профсоюза сирийских нефтяников Али Мерей. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 30 мая.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Похитители

По словам Мерея, незаконная добыча нефти главным образом производится в районах к востоку от Евфрата. Стоимость похищенной нефти превышает $22 млрд. Она продается по нескольким каналам в Турцию.

Согласно официальным данным, правительственные войска освободили от контроля террористов 145 газовых скважин. Ежедневно в стране добывается около 8 тыс. баррелей. До начала войны в 2011 году этот показатель достигал 700 тыс. баррелей.