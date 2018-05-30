Москва, 30 мая, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Совфед доведет до Минобрнауки опасения о чрезмерном давлении на детей во время ЕГЭ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. В ходе заседания Совфеда сенатор Елена Афанасьева обратила внимание на возмущение родителей, с чем сталкиваются дети при сдаче ЕГЭ.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«Шок, что там происходит. Тщательный досмотр перед заходом на экзамен в том числе через металлоискатель, отбирают телефоны, нельзя даже лишний раз залезть в карман платок взять, потому что потом пишется жалоба, что ребенок полез за шпаргалкой в карман, видеокамеры во всех классах, чужие учителя и чужие преподаватели в роли надзирателей, выход в туалет под тщательным надзором чужого человека», — перечислила Афанасьева.

«Нельзя воспитать креативную свободную личность, патриота, если с детства априори считать его преступником, потому что все, что сейчас происходит, еще ребенок не зашел в класс для сдачи ЕГЭ, а его уже обыскивают, как, извините, как человека, который идет в тюрьму в качестве преступника. Безусловно, неадекватные меры контроля над учащимися», — указала она.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также настаивает на том, что подобные факты стали известны Минобрнауки и чтобы были предприняты меры по снижению стресса школьников во время сдачи ЕГЭ.