Вашингтон, 30 мая, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, растет после снижения в начале мая. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

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Так, по данным торгов, по состоянию на 10:18 (мск) биткоин вырос сразу на 4,84%, до $7,484 тыс.

Ранее биткоин начал дешеветь на фоне заявлений главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса.

Гейтс назвал BTC одной из наиболее спекулятивных вещей в мире, выразив надежду, что его цена расти не будет.

Баффет заявил, что криптовалюты «плохо кончат», а в целом биткоин — это «крысиный яд, возведенный в квадрат», а его рост продолжается за счет «мистики» цифровой валюты.

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