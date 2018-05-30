Москва, 30 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Российской Федерации до конца 2018 года поднимут пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил газете «Известия».

sathyatripodi Двое детей

По его словам, у ведомства «есть поручение разобраться» с этим вопросом. При этом Топилин не назвал точный размер нового пособия.

В настоящий момент пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет составляет 50 рублей в месяц. Эта сумма не менялась более 20 лет.

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