Москва, 30 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Балтийский флот отправит в дальние моря десять надводных кораблей и девять судов обеспечения в 2018 учебном году. Об этом 30 мая сообщил журналистам начальник управления боевой подготовки флота Валерий Хорун.

Mil.ru Корабли Балтийского флота отправляются в рейд

На сегодняшний день в удаленных районах Мирового океана находятся три надводных корабля и три судна обеспечения. Они решают поставленные задачи, отметил он.

Отправка десяти кораблей и девяти судов в дальнюю морскую зону станет лучшей школой морской выучки личного состава. Тем самым будет обеспечено дальнейшее повышение уровня боеготовности сил Балтфлота.

Хорун напомнил, что корабли и суда обеспечения Балтфлота решают в дальних морях важнейшую государственную задачу: обеспечивают безопасность гражданских судов в районах, где действуют пираты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 мая дальний океанский поход совершает отряд из трех кораблей Тихоокеанского флота. Большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенга» 22 мая прибыли с неофициальным визитом в Камбоджу.

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