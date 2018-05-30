Бразилиа, 30 мая, 2018, 09:46 — ИА Регнум. На девятый день забастовки дальнобойщиков в Бразилии количество точек сбора водителей на автомагистралях страны достигло 616. Это информацию подтверждает Федеральная дорожная полиция, сообщает агентство Prensa Latina 30 мая.

geralt Дальнобойщики

Президент страны Мишель Темер заявил в телеинтервью, что исполнительная власть сделала всё, что могла, чтобы выполнить требования протестующих дальнобойщиков и не нанести вреда государственной нефтяной компании Petrobras, высокие цены которой спровоцировали протест. Темер выразил надежду, что в ближайшие дни конфликт разрешится.

Как сообщало ИА REGNUM, блокада автомагистралей в стране привела к прекращению поставок продовольствия, медикаментов и других товаров в различные учреждения по всей стране. Отменены занятия в школах, и прервана работа многих государственных учреждений.