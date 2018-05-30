Хабаровск, 30 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Хабаровском крае войска противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) Министерства обороны РФ во время учений отразили воздушную атаку условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

Friedrich Graf Атака отражена

«Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 на тренировке развернули комплексы, обнаружили цели, идентифицировали их и сопроводили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты ЗРК С-300 прикрывали зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Контролируя воздушное пространство, они обнаружили и уничтожили вертолеты условного противника.

Военные провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК «Панцирь» и успешно поразили все имитирующие летательные аппараты «противника», подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО с помощью беспилотного летательного аппарата навели авиацию на условных террористов.

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