Пекин, 30 мая, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Вашингтону не одержать верх в торговой войне с Китаем, обладающим сравнимым с США экономическим потенциалом, без потерь, сообщает китайское издание The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Ранее в Белом доме заявили о своем намерении в интересах национальной безопасности ограничить определенные инвестиции Китая, а также ввести таможенные пошлины на ряд категорий его товаров в размере 25%. Администрация президента-республиканца планирует ограничить возможность Пекина покупать в США «промышленно важные технологии». В целом сумма пошлин на китайские товары составит $50 млрд.

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При этом необходимо отметить, что заявление Белого дома сделано на фоне достигнутых ранее между двумя странами соглашений в области торговли. В частности, Пекин предложил увеличить импорт товаров из США и снизить пошлины на некоторые из них, включая автомобили. Взамен КНР просила не повышать пошлины на импорт китайской продукции, а также не накладывать какие-либо новые ограничения на китайские инвестиции.

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Заявление о возможности введения новых ограничительных мер в области торговли со стороны Вашингтона, отмечает издание, демонстрирует нежелание американской стороны держать свое слово в рамках какой-либо договоренности, поскольку позиция Белого дома колеблется вместе с рыночными условиями.

Если Вашингтон введет новые пошлины и ограничит инвестиции из КНР, Пекин примет соответствующие меры, что не пройдет незамеченным для самих США. Так, полномасштабная торговая война, которая неизбежно последует за такими шагами администрации Трампа, скажется практически незамедлительно на сельском хозяйстве, автомобильной промышленности и энергетике страны. Китай готов бороться до конца.

Напомним, когда президент США Дональд Трамп в марте нынешнего года ввел пошлины на ввоз стали и алюминия — 25% и 10% соответственно — Китай со своей стороны повысил запретительные меры в отношении 128 товаров из США.