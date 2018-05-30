Москва, 30 мая, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает оценивать перспективы изменения условий соглашения ОПЕК+ и потенциальное влияние новых квот на состояние баланса мирового спроса и предложения. Опасения увеличения поставок со стороны стран картеля способствуют выходу из длинных позиций по Brent после неудачных набегов на отметку $80, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Трейдеры пока действуют осторожно, избегая резкой просадки котировок. С другой стороны, ситуация остается напряженной, и значимых попыток восходящей коррекции не видно, а это сигнал о том, что игроки будут и далее ликвидировать лонги по нефти, которая все еще остается на высоких, привлекательных для продажи уровнях», — считает эксперт.

Для улучшения настроя рынку необходимо получить заверения экспортеров о том, что стратегия выхода, которую картель и его союзники, похоже, запустят во второй половине года, будет реализовываться плавно и осторожно, чтобы не подорвать процесс восстановления баланса и ужесточения условий на мировом рынке. В случае дальнейшей просадки цен та же Саудовская Аравия может выйти на рынок с подобными вербальными интервенциями, чтобы предотвратить более агрессивное удешевление актива.

«С технической точки зрения в краткосрочной перспективе Brent необходимо отвоевать отметку $75, а в идеале — вернуться выше 200-дневной скользящей средней в районе $77,40. Важная поддержка проходит в области $74,50, которая ограничила падение цен в начале этой недели. Утрата этого уровня станет сигналом к углублению медвежьей коррекции», — полагает Мащенко.

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