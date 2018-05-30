Ноттингем, Великобритания, 30 мая, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Учёные Ноттингемского университета создали экспериментальный фильм, который может менять сюжет в зависимости от настроения и реакции зрителя, фильм получил название «Момент», об этом 29 мая сообщил сайт телеканала «Вести».

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Создатели фильма заявили, что картина способна воспроизвести 101 триллион комбинаций сюжета. Для того, чтобы посмотреть данную картину, зрителю придётся надеть на себя специальное оборудование, которое способно снимать электрическую активность мозга.

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Хронометраж итогового фильма составляет около 27 минут, сюжет ленты посвящен будущему человечества, которое сталкивается с угрозой со стороны искусственного интеллекта. Отмечается, несмотря на большое количество комбинаций сюжета, финал ленты остаётся неизменным.

Напомним, Ноттингемский университет расположен в Великобритании, в городе Ноттингем. Он является одним из крупнейших и престижных университетов мира.