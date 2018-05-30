Москва, 30 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Москве на пересечении Рязанского проспекта и МЦК идет масштабное строительство крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Когда РЖД завершит строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, поезда будут останавливаться на станции Карачарово. В Москве появится ещё один вокзал. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «АиФ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

По его словам, через год-два на Рязанском проспекте будут открыты две станции метро с общим названием «Нижегородская». Первая — в составе Кожуховской линии, вторая — в составе Большой кольцевой. Здесь же можно будет перейти и на МЦК. Платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом.

Железнодорожные вокзалы построят на Киевском и Курском направлениях

«В одном месте сойдутся четыре линии Московского метрополитена, МЦК и электрички. Получится уникальный пересадочный узел. Возможно, он станет крупнейшим в Москве», — пояснил Собянин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается девять действующих железнодорожных вокзалов. Для улучшения пассажиропотока из Новой Москвы в центр столицы планируется построить два новых вокзала — на Курском направлении в Старосырово и на Киевском — в Санино.

Развитие сюжета: Сколько новых вокзалов действительно нужно Москве?