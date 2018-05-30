Будапешт, 30 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Создать межправительственную группу для урегулирования языкового вопроса предложила Венгрия Украине, заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства ПетерСийярто, сообщает 30 мая «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, Венгрия хочет как можно быстрее решить спор и снова поддерживать евроинтеграцию Украины. Однако для этого Киев должен выполнить все требования Венецианской комиссии по закону «Об образовании». В этом направлении и будет работать новая группа, в которую войдут министры, ответственные за образование и внешнюю политику, а также представители венгерского национального меньшинства на Украине.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину «как можно скорее» решить спор между собой по поводу ущемления прав национальных меньшинств.