Анкара, 30 мая, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку издания, назвавшего президента страны Реджепа Эрдогана диктатором, сообщает 30 мая Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

24 мая французское издание Le Point на своей обложке разместило портрет турецкого лидера со словами «Диктатор. Как далеко зайдет Эрдоган?». Макрон подчеркнул, что преследование журнала совершенно неприемлемо, так как его публикации есть реализация права на свободу слова. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, перепалка между французскими и турецкими политиками возникла после того, как группа турецких активистов напала на несколько газетных киосков, в которых распространялся номер журнала.