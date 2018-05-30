Москва, 30 мая, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 29 мая небольшим снижением. Неспособность покупателей восстановится цену выше уровня $77 показывает на их готовность выйти из длинных позиций. Они будут колебаться с решением, пока цена будет торговаться выше $73, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Хотя, если смотреть на динамику нефти Brent с точки зрения технического анализа, то падение до $73 вернет оптимизм продавцам и откроет им дорогу к уровню $69,70−69,80.

Сегодня, 30 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent теряет в цене 0,61%. На фоне дорожающего доллара давление на нефтяной рынок сохранится. Также негативное влияние на нефть оказывают данные о повышении числа буровых в США, которые выйдут 1 июня. Сегодня ожидается снижение котировок до $73,65.

Напомним, 29 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,11%, до $75,39 за баррель, WTI — на 0,31%, до $66,73 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $72,50 за баррель.

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