Пекин, 30 мая, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 29 мая в Доме народных собраний в Пекине встретился с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си Цзиньпин высоко оценил активные усилия, которые прилагают почетный гость и другие члены королевской семьи Великобритании для укрепления китайско-британской дружбы.

«Мой успешный государственный визит в Великобританию в 2015 году открыл «золотую эру» в двусторонних отношениях. Несмотря на сильные изменения в нынешней международной обстановке, «золотая эра» китайско-британских отношений продолжает стабильно развиваться», — отметил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале этого года совершила успешный визит в Китай, двустороннее сотрудничество в разных сферах благополучно развивается. Китай заинтересован в дальнейшем учащении обменов визитами с Великобританией на высоком уровне и должной работе механизма диалога для того, чтобы двусторонние отношения здорово и стабильно развивались по правильном пути.

Для благополучной реализации целей, намеченных к «двум приближающимся столетним юбилеям», Китай будет придерживаться пути самостоятельного развития с китайской спецификой, осуществлять стратегию стимулирования развития за счет инноваций и активизировать международное сотрудничество в инновационной сфере. Развитие китайско-британского взаимодействия в сфере научно-технических инноваций принесет взаимную выгоду и обогатит содержание китайско-британских отношений, считает Си Цзиньпин.

Принц Эндрю в свою очередь выразил готовность продолжать содействовать развитию двустороннего практического сотрудничества в сфере науки, технологий, инноваций и производства, укреплять взаимопонимание между народами двух стран и продвигать развитие британско-китайской «золотой эры».