Москва, 29 мая, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Накануне проведения чемпионата мира по футболу следует ожидать провокации Киева в отношении Донбасса. Об этом 29 мая заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Мы сегодня ожидаем масштабные провокации в период проведения чемпионата мира по футболу в России», — заявил Коротченко.

По его мнению, это не связано с попыткой сорвать непосредственно чемпионат мира, тем более что сейчас это сделать уже невозможно.

«Задача, я бы сказал, не такая прямолинейная. Для чего это надо Украине? Ведь главным инструментом будет выступать Украина! Ей это нужно для того, чтобы запустить масштабную провокацию и при этом спровоцировать таким образом, чтобы любые российские силовые действия были использованы США для новых санкций», — считает эксперт.

В частности, полагает Коротченко, санкции будут направлены на то, чтобы похоронить «Северный поток — 2», поскольку «это цель Украины и США, здесь они действуют синхронно», а также «захватить Донбасс и провести там масштабную чистку», что является стратегической задачей украинского руководства.

В случае проведения атаки на Донбасс во время проведения чемпионата мира Россия не должна проявлять слабость, подчеркнул Коротченко.

«Я полагаю, что в соответствии с нормами международного права, если Украина приступает к этническим чисткам на Донбассе вследствие масштабной военной операции, у нас есть все основания параллельно проведению чемпионата мира по футболу провести операцию по принуждению Украины к миру по примеру 2008 года», — отметил он.

«Это не война с Украиной, мы не собираемся туда вторгаться, но те украинские войсковые группировки, которые начнут наступать на Донбасс, будут уничтожены», — указал эксперт.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саранск.