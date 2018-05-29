Бейрут, 29 мая, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Правительство Ливана объявило о начале первого этапа разведки нефти и газа на шельфе у границы с Израилем, 29 мая передает агентство Reuters.

Abnews.ru Нефть

Министр энергетики Ливана Сезар Аби Халил сообщил, что правительство одобрило план разведывательного бурения шельфа, представленный французской Total, итальянской ENI и российским консорциумом «Новатэк». Первая скважина будет пробурена в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года планы Ливана по добыче нефти и газа на шельфе вызвали резкие заявления минобороны и правительства Израиля. Часть шельфа, на котором будет вестись добыча, Израиль считает своей территорией.

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