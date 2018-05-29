Дамаск, 29 мая, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Старший прапорщик сил специальных операций ВС РФ без лишних деталей рассказал о некоторых боевых эпизодах своей служебной командировки в Сирийскую Арабскую Республику.

Mil.ru Снайперы

Первый боевой эпизод относится к сражению по освобождению от террористов города Пальмира, исторического центра Сирии. Боевики с использованием бронетехники в темное время суток предприняли контрнаступление в районе элеватора, который расположен у города Тадмор.

Российский снайпер, используя тепловизионную насадку на оптический прицел, на дальности в 350 метров первым выстрелом уничтожил командира танка, который выглянул из люка, чтобы осмотреть местность. Следующим выстрелом был уничтожен механик-водитель, который также пытался рассмотреть дорогу. Танк остановился. Пехота, естественно, осталась без прикрытия и была зачищена тремя российскими снайперами. Выполнению этой задачи способствовало использование глушителей.

Таким образом, три снайпера своими действиями сорвали контратаку четырех десятков боевиков и обеспечили безопасность российских военных советников — авианаводчиков, артиллеристов и танкистов.

Второй боевой эпизод относится к августу 2017 года, битве за город Акербат в сирийской провинции Хама. Боевики, используя подземные туннели, смогли почти вплотную подобраться к позициям наших военнослужащих и устремились на штурм. С учетом расстояния снайперы отложили снайперские винтовки и взялись за автоматы Калашникова. Им удалось отразить это нападение, противник понес большие потери. Спецназовцы получили несколько попаданий из винтовок М-16, но спасли бронежилеты.

В настоящее время эти снайперы ССО ВС РФ, которые побывали в Сирийской Арабской Республике, служат в Центральном военном округе инструкторами в бригаде спецназа. Делятся своим боевым опытом с товарищами.

Российские снайперы отзываются о боевиках «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как о сильном и серьезном противнике. Террористы хорошо обучены бывшими офицерами иракской армии и иностранными наемниками. Одержать победу над таким врагом не просто, но возможно.

Развитие текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике это подтверждает.