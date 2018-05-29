Париж, 29 мая, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джордж Сорос считает, что мировую экономику ждет новый масштабный финансовый кризис, и его основной удар придется на Европейский союз. Об этом Сорос заявил сегодня, 29 мая, выступая в Париже.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Сорос считает, что события последнего времени пошли исключительно по негативному сценарию, и это неминуемо приведет к новому финансовому кризису.

«Всё, что могло пойти не так, пошло не так», — сказал он.

Бизнесмен пояснил, что имеет в виду такие события, как выход США из сделки по иранской ядерной программе, фактическое разрушение трансатлантического союза между Евросоюзом и США, миграционный кризис в Европе, выход Великобритании из Евросоюза.

Данные события все вместе являются предпосылками к новому мировому финансовому кризису, от которого неминуемо пострадают развивающиеся рынки, чьи валюты обесценятся. Но основной удар кризиса, по мнению Сороса, придется на Евросоюз.

«Тезис о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, — это больше не фигура речи, это суровая реальность», — утверждает миллиардер.

Выход из этой ситуации Сорос видит весьма своеобразный. Так, по его мнению, Евросоюз должен предложить африканским странам аналог «плана Маршалла», который потребует выделения около 30 млрд евро в год на поддержку этих стран. Это должно ослабить миграционное давление на ЕС. Кроме того, Сорос считает, что Евросоюз должен отменить требования пункта об обязательном присоединении стран-участниц к еврозоне.