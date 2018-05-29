Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Буквально сразу же после открытия новых станций петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» разгорелся публичный скандал между заказчиками и подрядчиками строительства. А рабочие, тяжелым трудом которых возведены новые станции Невско-Василеостровской линии, возмущены задержками честно заработанной зарплаты и массовыми расторжениями трудовых контрактов.

Новые станции на схеме метро

Напомним, новый участок был введен в эксплуатацию ко Дню города, обе станции были открыты для пассажиров вечером 26 мая. За первые два дня работы они приняли 56 тыс. человек, вызвав повышенный ажиотаж у горожан, стремившихся увидеть новые необычные вестибюли, сильно отличающиеся от привычных старых станций.

Тем временем настроение строителей новых станций было далеко от праздничного. Интернет-газета «Фонтанка» 28 мая сообщила со ссылкой на рабочих «СМУ-15» (субподрядчик при строительстве новых станций), что им стало известно о предстоящем увольнении нескольких сотен человек из примерно тысячи работавших на новой ветке. Людям не могут предложить другую работу после завершения большой стройки к ЧМ-2018, либо предлагают остаться на условиях очень низкой зарплаты, что не устраивает рабочих.

Почти у всех были срочные трудовые контракты на время строительства новой ветки, так что оспорить увольнение будет крайне сложно. И уходящим, и остающимся вовремя не платят зарплату.

«Задержки по зарплате начались в январе. Плюс перестали платить авансы. Сейчас еще не заплатили даже за апрель, по всему «СМУ-15». То есть уже полтора-два месяца сидим без денег. Объясняют, что банки задерживают. Или что заказчики не все в одно время принимают работы», — рассказал изданию один из рабочих.

29 мая на сообщения СМИ о недовольстве рабочих и невыплате зарплат отреагировал «Метрострой», являющийся генподрядчиком строительства метрополитена. Там заявили, что поддерживают законное возмущение рабочих субподрядных организаций, и возложили ответственность за ситуацию на заказчика, которым является Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга, подотчетная городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«ОАО «Метрострой» свои обязательства перед городом выполнил. На момент сдачи сумма неоплаченных заказчиком работ составила порядка 10 млрд, то есть 1/3 от стоимости контракта. При этом заказчик еще выставляет ОАО «Метрострой» пени за непогашение аванса», — говорится в официальном сообщении пресс-службы предприятия под претенциозным заголовком «Метрострой» на стороне рабочих».

В «Метрострое» заявили о категорическом несогласии с таким подходом со стороны заказчика. Как отмечается, предприятие намерено «предпринимать всевозможные меры для отстаивания своих интересов и интересов подрядных организаций, задействованных при строительстве Невско-Василеостровской линии».

В то же время в пресс-службе КРТИ заявляют, что задолженности по данному контракту у заказчика нет.

По данным КРТИ, стоимость госконтракта с ОАО «Метрострой» на строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая» составляет 31,4 млрд рублей. В рамках контракта на данный момент профинансировано 28,3 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей, выделенных авансовыми платежами, до сих пор не погашены, на них начисляются пени, объясняют городские чиновники. Все работы, которые предъявляет подрядчик, своевременно проверяются и принимаются СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», настаивают в комитете, отвергая претензии «Метростроя».

Сегодня, 29 мая, в КРТИ состоялась встреча главы комитета Сергея Харлашкина с инициативной группой сотрудников ЗАО «Управление-15 Метрострой» (СМУ-15) по вопросам выплаты заработной планы. О встрече сообщила вечером во вторник пресс-служба КРТИ.

«Работники предприятия пожаловалась <…> на постоянные задержки выплаты заработной платы, которые начались в октябре 2017 года. Кроме того, метростроевцы обеспокоены сокращением штата работников, привлечённых к строительству участка Невско-Василеостровской линии», — констатировали в комитете.

На встрече замгендиректора ОАО «Метрострой» по экономике и финансам пообещала работникам, что до конца мая заработная платная за апрель будет выплачена. Говоря о массовых сокращениях, гендиректор СМУ-15 Николай Власов повторил позицию о том, что речь идёт не о сокращении, а об окончании срока действия срочных трудовых договоров у сотрудников, нанятых для скорейшего завершения участка Невско-Василеостровской линии.

Глава КРТИ на сегодняшней встрече заявил, что комитет выполняет все взятые на себя обязательства и не имеет оснований вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядных и субподрядных организаций — то есть «Метростроя» и субподрядных СМУ. В то же время Сергей Харлашкин поручил организовать до конца недели повторную встречу с инициативной группой для подтверждения факта выплаты зарплаты.

Напомним, «Беговую» и «Новокрестовскую» построили в рамках подготовки Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года. Средства на возведение «Беговой» и «Новокрестовской» поступили, в том числе, в ущерб более нужным городу станциям метро на юге и юго-западе города.

В апреле вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что метростроителям Петербурга всё еще не выплатили миллионы рублей зарплаты, и речь не только о СМУ-11, рабочие которого в марте устроили забастовку, но и о других субподрядчиках.

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Напомним, в начале марта 2018 года рабочие «СМУ-11 Метрострой» устроили забастовку и не вышли на смену при проходке тоннеля от станции «Театральной» к «Большому проспекту» на Лахтинско-Правобережной линии. Реагируя на акцию протеста, власти Петербурга обещали ликвидировать многомесячный долг по зарплате в ближайшие сроки. После суточной забастовки рабочие вернулись в тоннель. В дальнейшем некоторой части рабочих пришлось добиваться выплаты долгов через суд, и этот процесс еще далек от завершения.