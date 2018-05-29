Москва, 29 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Полностью автоматизировать государственный кадастровый учет недвижимости и разработать универсальную цифровую платформу на базе «личного кабинета кадастрового инженера» предложили участники VIII форума «Настоящее и будущее кадастровой деятельности», прошедшего в Доме правительства Московской области.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Компьютер

Заместитель руководителя рабочей группы Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Лариса Усович подчеркнула необходимость интеграции «личного кабинета» с другими государственными и иными информационными системами в смежных с кадастровым учетом сферах. Только в этом случае станет возможным проведение всех процедур кадастрового учета в полностью автоматическом режиме.

«Положительный протокол проверки комплекта документов в «личном кабинете» должен означать автоматическое осуществление государственного кадастрового учета и получение подтверждающей выписки из ЕГРН», — заявила эксперт ТПП РФ.

Она пояснила, что сейчас кадастровые инженеры используют «личный кабинет» только для предварительной проверки межевых и технических планов. Этого явно недостаточно для качественной подготовки документов кадастрового учета. Кроме того, сервис часто дает сбои. Нередки случаи, когда при получении отрицательного протокола предварительной проверки документов в личном кабинете, в последующем кадастровый учет все же осуществляется при прямом представлении документов в Росреестр.

Доработка сервиса позволит кадастровым инженерам оперативно получать такие важные для строительной отрасли документы, как заключение о соответствии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Инженер также сможет проводить проверку карт-планов территорий, в том числе объектов землеустройства.

«Эту реформу возможно реализовать лишь при условии стандартизации кадастровой деятельности и формализации форм основных документов кадастрового учета — межевых и технических планов», — подчеркнула Лариса Усович.