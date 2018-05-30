Минск, 30 мая, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Тактические соображения потребностей бизнеса становятся в Белоруссии формулировкой, оправдывающей любые действия властей? Во всяком случае, образование уже принесено в жертву бизнесу, что же может последовать за ним и почему в Белоруссии «бизнес превыше всего» стало девизом либерализации экономики, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Всемирный банк обещал поддержать инициативы белорусского правительства, направленные на модернизацию сферы образования. На практике это значит, что чем дальше, тем больше выбор специальностей, под которые будут строиться программы обучения, будет возложен на заказчика. А заказчиком станут бизнес-структуры, которые в современной обстановке вообще-то способны несколько раз поменять свою стратегию за те пять лет, которые требуются на подготовку специалиста в вузе. И уж никак не связывает бизнес свои планы с потребностями развития страны. Поэтому и надеяться на будущих молодых специалистов Белоруссии не стоит, они уже загодя обречены заботиться о кармане работодателя, если повезет. Или запросто оказаться невостребованным в ситуации, когда у заказчика поменялись планы.

Это только малая часть происходящего сейчас в белорусской экономике, под предлогом либерализации и расширения возможностей ставшей объектом для экспериментов различных западных «доброжелателей». А экономика, если она станет заложницей Всемирного банка, сделает ничтожной и политическую самостоятельность республики.

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