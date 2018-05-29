Москва, 29 мая, 2018, 18:47 — ИА Регнум. «В июле институты Академии наук могут остаться без денег. Денег на третий квартал в институты Академии наук не поступило, и сейчас зависает бюджетный процесс», — заявил ИА REGNUM председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин.

Сергей Сапель ИА Красная Весна Москва, РАН

Эта ситуация сложилась из-за реорганизации, связанной с упразднением ФАНО и образованием нового Министерства науки и высшего образования.

Кажется, пока ликвидация одиозной структуры не принесла ожидаемых результатов. Напротив, проблем стало больше, и, возможно, появятся новые — финансовые. Что весьма беспокоит ученых и руководителя профсоюза РАН. А ведь в этом году исполняется пять лет ФЗ 253 и той реформе Академии наук, которая началась в 2013 году митингами и протестами научных сотрудников.

Что же это было тогда? В чём был замысел реформы — вопрос ИА REGNUM Виктору Калинушкину.

— Что задумывали, не ясно. Но задача была — снять институты с Академии наук. Получилось не очень здорово, потому что, когда две головы, система работает всегда не очень хорошо. Сейчас, когда избрали нового президента РАН, и после того, как ФАНО поняло, что оно не в состоянии само руководить, наметилось взаимодействие и шанс, что эти две головы заработают. Наметки этого были. Теперь новая реорганизация. Во что она выльется — непредсказуемо. Моя позиция такая: любое неподготовленное мероприятие несет массу недостатков. Сейчас зависает бюджетный процесс. ФАНО, вроде, прекратило существование, Министерство науки и высшего образования как бы ещё не функционирует. На третий квартал деньги должны поступать в институты уже через месяц. Кто будет их направлять и как, непонятно. Бюджетный процесс на 2019 год тоже идет полным ходом, кто его ведет — не понятно.

— Если так, то возникает вопрос, зачем это делать.

— Насчет жупела, думаю, в конце уже этого не было. А то, что заменили одну бюрократическую структуру на другую… Учёные все же не такие глупые люди, чтобы не понять этой рокировки. Манёвр не дюже хитрый. Недостатков я сейчас вижу больше, потому что сейчас коллеги из ФАНО продолжают работать, но у них правовая база нулевая.

— Трудно сказать, но имущество они сохранили. Особых потерь я не вижу. Я имею в виду, чтобы кто-то что-то «оторвал». То, что переводилась спортшкола в Черноголовке, которая висела на балансе Института химфизики, ну, сами понимаете, она как-то не очень к химфизике относилась. В этом смысле они нормально, по-моему, работали.

— К сожалению, на данный момент нет. Не ясна структура министерства, не известны персоналии, кроме Котюкова. А это существенный момент. Слова о том, что Котюков будет действовать в том же ключе — я на это надеюсь — возможно, правда. Он, как мне кажется, не тот человек, который качественно меняет свою линию поведения. Посмотрим.

— Моя оценка: не раньше, чем через 2−3 недели. Меня сейчас больше волнует, чтобы не прекратился бюджетный процесс. Чтобы институты получили деньги на третий квартал. А этого может не быть, такая угроза реальна. Кто им будет сейчас посылать деньги?

— Пока этого кого-то нет, если я правильно понимаю ситуацию. Если Вы внимательно прочитаете документ о ликвидации ФАНО, у меня стопроцентное впечатление, и оно близко к истине, что он вступает в действие с момента опубликования, то есть с 15 мая.

— Непонятно, кто должен деньги послать в институты. На второй квартал они были посланы, а на третий, естественно, нет. Для меня это задача номер один: чтобы послали деньги. Это зарплаты и всё остальное. В июле институты Академии наук могут остаться без денег. Надеюсь, что этого не произойдет, но такие опасения есть.

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Виктор Калинушкин особо подчеркнул, что «сейчас идет бюджетный процесс 2019 года, и непонятно, кто его должен вести в этой ситуации». Одно дело, если бы всё было продумано, выделен трехмесячный переходный период на реструктуризацию. Сейчас же ситуация тревожная и неопределенная.