Москва, 29 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Сейчас на нефть действуют несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, уже много месяцев рынок находится под позитивным воздействием сделки ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи. В последнее время цены дополнительно подстегнул выход США из ядерной сделки с Ираном, что чревато введением новых санкций и дальнейшим сокращением глобального предложения. С другой стороны, для рынка нефти давно прослеживаются риски, связанные главным образом с ростом добычи в США и неопределенной судьбой сделки ОПЕК+ по истечении 2018 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Распутье

«Судя по всему, как раз сейчас проходит эйфория, связанная с конфликтом Ирана и США, и инвесторы начинают вспоминать, что не все так однозначно хорошо. Тем более что и иранский фактор может быть несколько преувеличен — партнеры США по ядерной сделке не поддерживают инициативу Трампа, и Иран имеет хорошие шансы сохранить поставки на европейский и азиатский рынки. Теперь многое зависит от дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+. Вероятно, какая-то конкретика появится в конце июня, во время очередной встречи участников соглашения», — полагает эксперт.

Трудно говорить с уверенностью, но, я думаю, что нефтедобывающие страны вполне могут несколько смягчить условия сделки и в будущем увеличить добычу — снижение нефтяных цен к 60 долларам за баррель не навредит крупнейшим экспортерам, и в то же время будет несколько сдерживать пыл американских нефтяников, тем самым снижая долгосрочные риски для рынка.

«Экономики нефтедобывающих стран уже адаптировались к дешевой нефти, и $60 — приемлемый уровень. Стремительный рост нефтяных котировок не стоит расценивать как однозначное благо, ведь сильная волатильность всегда приводит к разбалансировке и перекосам. В зависимости от того, какое решение примет ОПЕК, нефть может продолжить путь к $100 за баррель, либо двинуться вниз к $60. Оба сценария вполне реальны», — высказала свое мнение Кулакова.

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