Вашингтон, 29 мая, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 29 мая, что он должен «фокусировать свою энергию» на том, что важно — ядерной программе Северной Кореи, плохих торговых сделках и многом другом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп собирается с силами

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Извините, но мне нужно начать фокусировать свою энергию на ядерной программе Северной Кореи, плохих торговых сделках, программе помощи ветеранам VA Choice, экономике, перестройке вооруженных сил и многом другом, а не на подстроенной охоте на ведьм, представители которой должны расследовать Клинтон/Россию/ФБР/Департамент юстиции/Обаму/Коми/Линча и так далее», — указал глава Белого дома.

Напомним, политические противники действующего президента США обвиняют его в том, что члены его предвыборного штаба пошли на сговор с Россией с тем, чтобы Москва помогла ему одержать верх в гонке за кресло главы Белого дома.

В свою очередь Трамп обвиняет своего бывшего противника по выборам Хиллари Клинтон в том, что именно она пошла на сговор с Кремлем.

Своего предшественника Барака Обаму Трамп считает причастным к предположительной слежке за собой и представителями его предвыборной кампании.