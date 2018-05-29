Москва, 29 мая, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Заметный рост средней суммы потребительских кредитов зафиксирован в России на фоне резкого ослабления рубля в апреле. Об этом 29 мая со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средний размер кредита в апреле подскочил на 28,7% по сравнению с мартом и составил 209,1 тыс. рублей. В январе показатель составлял 146,5 тыс. рублей, в феврале — 155 тыс. рублей, в марте — 162,5 тыс. рублей.

Общая сумма выданных в апреле кредитов выросла по сравнению с мартом на 9,85%. При этом увеличивается именно размер кредита, а не их количество.

Потребители скупают импортные товары, включая бытовую технику и электронику, опасаясь роста цен. По словам экспертов, жители России несколько лет отказывались от крупных покупок, не желая залезать в долги, однако на фоне стабильной экономической ситуации и падения рубля их «аппетит к тратам» восстановился.

Как сообщало ИА REGNUM, 21% жителей России считают настоящий момент подходящим для оформления кредита. При этом 64% считают, что залезать в долги не стоит.