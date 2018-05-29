Москва, 29 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В 2018 году Крым третий год подряд лидирует в рейтинге наиболее популярных мест отдыха для жителей России. Так, 37% граждан хотели бы провести свой отпуск в Крыму. Уже этим летом в Крым на отдых поедут 9% опрошенных. На втором месте по популярности — Черноморское побережье Кавказа. Туда отправятся отдыхать 33% российских туристов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

Отдых за рубежом уступает отечественным направлениям. Этим летом на отдых за границу поедут 21% туристов. Другие места в России хотели бы посетить 17% опрошенных.

Туристический поток в Крым с начала года вырос более чем на 11%

Согласно опросу, преимущества отдыха в Крыму — красивая природа (26%), чистое море и хорошие пляжи (23%), благоприятный климат (19%), наличие достопримечательностей (10%). Между тем, 20% отмечают высокую стоимость отдыха в Крыму, а 7% респондентов опасаются за свою безопасность из-за близости к Украине, где нестабильная политическая обстановка.

Опрос проведен 14−15 и 20−21 мая. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании правительства республики заявил, что в курортном сезоне 2018 года средняя стоимость отдыха в гостиницах и санаториях Крыма осталась на уровне 2017 года.

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