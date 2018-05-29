Багдад, 29 мая, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Предводитель шиитской партии «Армия Махди» Муктада ас-Садр заявил, что не позволит ни Ирану ни США вмешаться в процесс формирования иракского правительства, сообщает 29 мая Anadolu.

Карло Карра. Демонстрация вмешательства (фрагмент). 1914

«Иран соседнее с нами государство, оно опасается за свои интересы и мы надеемся, что оно не будет вмешиваться в наши внутренние дела. Что касается США, то это государство-захватчик, его вмешательства мы не допустим в принципе», — подчеркнул ас-Садр.

Напомним, шиитские партии Ирака, которые одержали победу на парламентских выборах, являются близкими союзниками правительства Ирана, в силу религиозной близости, именно этим и обусловлена различная риторика в отношении Тегерана и Вашингтона.