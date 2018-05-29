Москва, 24 октября, 2006, 19:11 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября 2006 года в Подольском межрайонном отделении ОАО "Мосэнергосбыт" состоялась презентация нового стандарта обслуживания клиентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РАО ЕЭС . В мероприятии приняли участие председатель Правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс , генеральный директор ОАО "Мосэнергосбыт" Владимир Кимерин , а также председатель топливно-энергетического комитета правительства Московской области Цырен Цагадаев, руководители энергокомпаний столичного региона.

В настоящее время Подольское межрайонное отделение обслуживает 38 тысяч бытовых абонентов, а также 259 абонентов - юридических лиц. Энергосбытовая деятельность осуществляется в Подольске, Домодедове, Троицке, Серпухове, Чехове, Климовске, Щербинке, Оболенске, а также в Подольском, Домодедовском, Чеховском и Серпуховском районах.

В ОАО "Мосэнергосбыт" принят единый стандарт обслуживания клиентов и оформления офисов. Главный его принцип, по словам представителей компании: от потребностей клиента - к услугам компании. За основу взяты европейские стандарты обслуживания, которые переложены на российскую почву. Специалистами компании проведены маркетинговые исследования, изучены потребности клиентов, их требования к набору и качеству услуг. В задачи каждого офиса компании входят: оформление договоров энергоснабжения по принципу "одного окна"; обеспечение расчетов с абонентами за потребленную электроэнергию; обеспечение контроля за соблюдением договорных величин; работа по снижению потерь; предоставление перечня дополнительных платных услуг.

Подольское межрайонное отделение стало первым, в котором внедрён новый стандарт обслуживания. Здесь используются новейшие информационные технологии. Офис отделения оборудован локальной сетью с оптоволоконным каналом связи. Для оперативности и повышения качества обслуживания при заключении договоров энергоснабжения и дальнейших расчётов за потребляемую электроэнергию в отделении применяются специальные компьютерные программы, позволяющие автоматизировать эти процессы. Главным итогом работы по новым принципам стало сокращение времени на обслуживание клиентов с 1 часа до 15 минут. Сегодня многие услуги предоставляются в дистанционном режиме, для этого организован call-центр. Большинство вопросов можно решить по телефону или с помощью интернет-сайта.

В Подольске в пилотном режиме работает Аппаратно-программный комплекс "Сервер коммерческого учёта". Он позволяет в режиме on-line контролировать энергопотребление района, а также управлять нагрузками.

Одной из тем презентации стали первые итоги работы ОАО "Мосэнергосбыт" по Правилам функционирования розничных рынков электроэнергии, вступивших в силу с 1 сентября 2006 года. В связи с этим компания получила статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории г. Москвы и Московской области.

В соответствии с новыми Правилами гарантирующий поставщик обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен на территории его зоны деятельности. В первый раз гарантирующим поставщиком назначались неразделенные АО-энерго и (или) энергосбытовые организации, созданные в результате реорганизации АО-энерго. Однако с 2008 года назначение гарантирующего поставщика будет происходить по конкурсу, который планируется проводить раз в три года.