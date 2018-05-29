США: председательство Сирии в конференции по разоружению – «балаган»
Женева, Швейцария, 29 мая, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Посол США при отделении ООН в Женеве Роберт Вуд назвал 29 мая председательство Сирии в конференции по разоружению «балаганом», сообщает американское агентство Associated Press.
Указывая на предположительное применение сирийским правительством химического оружия против мирного населения, он, подчеркнул, что речь не идет «о нормальном председательстве, и поэтому США не будут относиться к нему таким образом».
Вуд также указал на то, что «США не станут молчать», и призвал другие страны «выступать» и послать «очень схожий и четкий сигнал» в связи с неприемлемым поведением Дамаска. После этого, когда сирийский представитель выступал со вступительной речью, Вуд демонстративно покинул зал, тем не менее потом он вернулся.
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