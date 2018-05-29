Женева, Швейцария, 29 мая, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Посол США при отделении ООН в Женеве Роберт Вуд назвал 29 мая председательство Сирии в конференции по разоружению «балаганом», сообщает американское агентство Associated Press.

Борис Кустодиев. Балаганы. 1917

Указывая на предположительное применение сирийским правительством химического оружия против мирного населения, он, подчеркнул, что речь не идет «о нормальном председательстве, и поэтому США не будут относиться к нему таким образом».

Вуд также указал на то, что «США не станут молчать», и призвал другие страны «выступать» и послать «очень схожий и четкий сигнал» в связи с неприемлемым поведением Дамаска. После этого, когда сирийский представитель выступал со вступительной речью, Вуд демонстративно покинул зал, тем не менее потом он вернулся.

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