Москва, 29 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. С февраля 2018 года баррель Brent подорожал на 29% и практически не было коррекции. Причины такой динамики, в основном, геополитические. Однако у максимума в $80 за баррель активизировались продавцы, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Уже после того, как в СМИ появились прогнозы о повышении роста котировок черного золота к $100 в 2018 году. По состоянию на 29 мая коррекция вниз от $80 составила 5,7%. Впереди еще 2,3−3% хода вниз. Ориентировочно, цена может остановиться в падении возле $73,30», — полагает эксперт.

29 мая значительных изменений в тенденции нефтяных котировок не ждем. Новостной фон, преимущественно, спокойный, потому все колебания будут зависеть от динамики индекса доллара США. А тот, в свою очередь, подвержен спекулятивным настроениям. Основой выступают комментарии политиков об отношениях Америки с торговыми партнерами, а также ожидания по результатам встречи лидеров США и Северной Кореи.

«С начала торговой недели давление на нефть оказывают сообщения о потенциальном увеличении предложения ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии и России, а также на признаках непрекращающегося роста активности производителей на сланцевых месторождениях США. Ценовой диапазон торгов на 29 мая $75−76,20 баррель», — считает Сальникова.

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