Минск, 29 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обсудить перспективы двустороннего сотрудничества на международной арене, сообщает 29 мая пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы постоянно видим вас во всех точках нашей планеты, — сказал Лукашенко на встрече с Лавровым. — Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваше впечатление, самое главное, наметить, исходя из этого, перспективы нашего сотрудничества в международном плане».

Кроме того, белорусский лидер высоко оценил взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран, а также отметил, что министры иностранных дел Белоруссии и России всегда находят взаимопонимание, а принятые ими совместные решения всегда реализуются.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл 29 мая с официальным визитом в Минск, где встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и президентом страны Александром Лукашенко.