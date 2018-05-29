Серов, Свердловская область, 29 мая, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Свердловской области городская дума города Серова единогласно проголосовала за досрочное прекращение полномочий главы округа Елены Бердниковой. Заявление об отставке по собственному желанию она написала 28 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает местное издание «Глобус», Серовский городской округ согласно уставу временно возглавит Вячеслав Семаков, который являлся первым заместителем главы. Исполнять обязанности градоначальника он будет до избрания нового главы городского округа, которое проходит по «советской системе».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее без избранного мэра остался Нижний Тагил. Сергей Носов, который в течение последних лет возглавлял город, был назначен указом президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности Магаданской области. Теперь до выборов главы администрации Нижнего Тагила, которые будут проведены в единый день голосования, мэрию возглавит Владислав Пинаев.

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Напомним, что ранее с себя добровольно сложил полномочия глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он был выбран жителями города в 2013 году, и в 2018 году истекал его срок полномочий. Однако Евгений Ройзман не стал дожидаться конца срока и 22 мая подал в отставку. Вместо него до выбора нового состава городской думы и назначения мэра обязанности градоначальника будет исполнять Виктор Тестов.

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Отметим, что в 2018 году градоначальник Екатеринбурга будет избран по «советской системе». Сначала претенденты подадут заявки, которые рассмотрит конкурсная комиссия, а после этого прошедшие сито кандидаты будут представлены новому составу городской думы, после чего депутаты выберут мэра.