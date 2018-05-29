Бердск, Новосибирская область, 29 мая, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Нет отопления и горячей воды — новорождённые и роженицы мёрзнут в роддоме города Бердска Новосибирской области. За последние три дня здесь родились семеро малышей. Врачи просили включить отопление, но в ответ получили отказ.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Как пишут «Все новости Новосибирской области», главный врач Бердской центральной городской больницы Юрий Краморов с просьбой подключить отопление в роддоме и детской больнице обращался лично к директору комбината бытовых услуг Владимиру Воспанчуку. Медицинские работники опасаются, что температура воздуха, которая в роддоме не превышает 15 градусов, может отрицательно сказаться на здоровье мам и малышей. Но в учреждении ответили, что очень сложно подключить отдельно стоящие здания.

Мёрзнут дети и в детских садах города. Об этом заявила уже начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Но глава города Евгений Шестернин надеется на скорее потепление и предлагает всем просто переждать «мостик холода».

Отметим, что отопление в городе Бердске отключили 22 мая, после чего начались гидравлические испытания водопроводных сетей, более того — в домах бердчан без предупреждения до 3 июня отключили горячую воду. Стоит сказать, что в 2017 году в это время температура воздуха доходила до 20 градусов выше нуля.

Не лучше себя чувствуют и жители Новосибирска. По данным на утро 29 мая, от горячего водоснабжения отключено почти две тыс. объектов. Отопление в областной столице отключили ещё 21 мая.

Тем временем новосибирцы в социальных сетях отмечают «118-е февраля».

«Мало того, что отопления нет и уже неделю семья живёт с постоянно включённым обогревателем, так ещё и воду горячую решили отключить», — написал на своей странице в Facebook официальный представитель Федерации автовладельцев России по городу Новосибирск Михаил Мезенцев.

Тем временем власти Новосибирской области готовятся к введению режима ЧС в сельском хозяйстве. На 28 мая в регионе засеяно лишь 24% площадей от запланированного — 480 тысяч га.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днем 28 и ночью 29 мая на территории региона прошли небольшие дожди. Температура воздуха составила днём +8, +13 °C, по западу — до +20 °C, ночью +5, +12 °C. Жители области сообщали о заморозках до минус 2 °C

МЧС рассылает экстренные предупреждения населению: ночью 30 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра до 22 м/с.

Напомним, что ранее синоптики признали, что этот май 2018 года в Новосибирске можно считать аномальным, хотя и не самым холодным.