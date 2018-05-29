Москва, 29 мая, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Пока новое российское правительство решает, каким образом стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке, цены на бензин продолжают свой уверенный рост. А вместе с ним растёт и недовольство граждан. Почти на рубль за литр топливо подорожало не только в Москве (стоимость бензина марки Аи-92 на столичных заправках превысила 42 рубля за литр, Аи-95 — 45 рублей, дизтоплива — 43,9 рубля). Психологическая отметка в 40 рублей за литр преодолена на АЗС практически всех регионов России.

Цитата из видео участников акции протеста автомобилистов на Камчатке Россияне выражают недовольство ростом цен на бензин

Цитата из видео участников акции протеста автомобилистов на Камчатке Против повышения цены литра бензина выше 40 рублей выступили на Камчатке

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Особенно тяжело ситуацию переживают хлебные территории. Врио губернатора Омской области Александр Бурков назвал сложившиеся цены на топливо «дикими».

"Это разрушает экономику сельскохозяйственных предприятий. Поэтому правительство Омской области вынуждено будет в ближайшее время обращаться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по принятию срочных мер по сдерживанию цен на топливо», — заявил глава региона.

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Ранее с подобным обращением выступал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В условиях роста цен на бензин он даже предложил перевести коммунальную и сельскохозяйственную технику на газомоторное топливо.

Цитата из видео участников акции протеста автомобилистов на Камчатке Петропавловск-Камчатский. Ччастники акции протеста против повышения цен на бензин и представители полиции

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С наступлением отпусков в сложную ситуацию попали и туроператоры. Прогноз о двукратном росте цен на путёвки уже обозначили в аналитической департаменте Альпари.

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Между тем в Федерации автомобилистов России имеется информация о начавшихся бойкотах автовладельцев на заправках и АЗС. Один из таких произошёл сегодня, 29 мая, на Камчатке. В Петропавловск-Камчатском группа автомобилистов на несколько часов блокировала подъезды к одной из заправок города. Таким образом протестующие хотели «ударить по карману» продавцов бензина: повышение цены выше 40 рублей за литр бензина они считают грабежом. Также известно, что митингующие пообещали в впредь протестовать каждую неделю у новой АЗС, несмотря на то, что полицейские уже начали выписывать протоколы нарушителям спокойствия.

«На сегодняшний день у автовладельцев страны есть две самые актуальные проблемы. Первая связана с ростом цен на топливо. И здесь оптовые цены уже выше розничных. Многие автовладельцы объявляют бойкот при заправках на АЗС. И нам кажется, что в дальнейшем это может привести к серьезному социальному резонансу. Без вмешательства правительства и снижения стоимости акцизов на топливо, как нам кажется, эту проблему не решить», — заявил руководитель ФАР Сергей Канаев в своём видеообращении на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая назначена на 7 июня.

А что же правительство? Обсудив тему возможного снижения акцизов на топливо в условиях существующих цен на нефть, глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов, к примеру, прямо заявил: эта мера не приведет к уменьшению стоимости бензина и дизельного топлива. Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов опасается, что в результате акцизного снижения из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС, да и регионы из-за существующей системы акцизов понесут потери.

Цитата из видео участников акции протеста автомобилистов на Камчатке На Камчатке автомобилисты, протестуя против роста цен на бензин, перегородили проезд к АЗС

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Напомним, о возникшей сейчас ситуации и о том, что в отсутствие государственного регулирования цена литра бензина в России к концу 2018 года может достигнуть 50 рублей, правительство неоднократно предупреждали в Российском топливном союзе.

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Но то, что регуляторы рынка — Минэнерго и ФАС — от этих предупреждений отмахивались, говорит о потере контроля над рынком нефтепродуктов, считает вице-президент союза Юрий Матвейко. По его мнению, бензиновый ажиотаж в России начался после того, как пошёл резкий скачок цены на нефть и провалился рубль: экспортная альтернатива нефтяных компаний стала более приоритетной и нефтяники начали активно продавать топливо за рубеж, создав напряжённость и ощутимый дефицит на внутреннем российском рынке. Именно поэтому в РТС заявляют, что прежде всего правительству необходимо ограничить экспорт российских нефтепродуктов за рубеж. Но никто из людей государевых почему-то не хочет замечать преимущества этого очевидного казалось-бы инструмента для снижения цен на бензин.